Мощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробности

Подробности вчерашнего мощного взрыва в Карпатах / Нацполиция

Один из очевидцев взрыва в Карпатах, в результате которого погибли два человека и еще четверо получили тяжелые травмы, рассказал о том, что произошло. Пользователь Facebook под ником Орест Малыш поделился жуткой историей происходящего.

Малыш рассказал, что он с друзьями был в горах. В компании было десять взрослых и двое детей.

"Разожгли огонь на горе на месте, где раньше жгли его до нас. Сварили поесть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось, мы не знаем", – написал мужчина.

По его словам, погибли двое мужчин, четыре женщины с ожогами и рваными ранами госпитализированы, у одного мужчины — легкие порезы, трое — в полном порядке (они тоже ходили за дровами в момент взрыва), дети также здоровы – "они были далеко".

Девушки – в областной больнице в Киеве. Среди них — жена Малыша. Она в тяжелом состоянии. Женщину прооперировали.

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По словам ее мужа, "врачи (герои!) сложили руку из того деформированного материала, который до того назывался рукой". Также мужчина сообщил, что его жена потеряла один глаз.

"Ближайшие двое суток должны показать, справится ли Маринка с этим всем", – написал очевидец происшествия.

Взрыв в Карпатах 15 сентября

В долине горы Под-Берды в Украинских Карпатах поздно вечером 15 сентября прогремел взрыв. Погибли два человека - мужчины 29 и 36 лет. Еще четверо туристов получили различные травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи пытаются стабилизировать их состояние.

Взрыв произошел после того, как путешественники – жители Коломыйского района – развели костер. Специалисты во время выяснения обстоятельств инцидента предположили, что туристы могли разжечь огонь в месте, где в земле на небольшой глубине были боеприпасы времен войн прошлых лет