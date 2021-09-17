Раненые, окровавленные и обгоревшие люди: турист рассказал о смертельном взрыве в Карпатах

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Турист Орест Малыш сообщил подробности смертельного взрыва в Карпатах на месте стоянки группы из 12 путешественников, в результате которого погибли двое человек.

В интервью ТСН он рассказал, что пострадавшие в результате взрыва в долине горы Кукул обгорели.

"Это был ужас, я вижу людей, которые обгорели. Моя жена окровавленная. Одна в контузии", — говорит участник группы, муж потерпевшей туристки.

Его жена Марина — самая тяжелая. В результате ранения потеряла много крови. Врачам не удалось спасти женщине один глаз. Также сильно повреждена рука. После почти 6-часовой операции, говорят медики, состояние женщины удалось стабилизировать, но оно до сих пор остается тяжелым.

Он объяснил, что из-за труднодоступного места помощь потерпевшим пришла не сразу.

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"Только через час появился какой-то человек на квадроцикле", — говорит участник группы.

По его словам, на помощь пришли жители близлежащих сел, которые на своих вездеходах и квадроциклах бросились на помощь. Они привезли марлю и бинты, чтобы пострадавшие туристы себя перевязали. Доставить на полонину медиков удалось только через 2 часа.

Малыш пояснил, что туристы пошли в место, которое было очень хорошо известно. Они разожгли костер, а впоследствии — раздался взрыв. 2 мужчин погибли на месте — они сидели ближе к огню. Четыре женщины получили травмы. Наиболее вероятная причина взрыва — старый снаряд, видимо, еще со времен Первой мировой, потом скажут взрывотехники.

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"Это был страшный взрыв. В жизни такого не слышал. Самое страшное, что можно представить: мы все 10 сидим с детьми на коленях. И был момент, что мы так сидели. Я не знаю, если бы тогда взорвалось, мы бы там все кровью облились и был бы конец", — добавил участник группы.

Взрыв в Карпатах 15 сентября

В долине горы Под-Берды в Украинских Карпатах поздно вечером 15 сентября прогремел взрыв. Погибли два человека - мужчины 29 и 36 лет. Еще четверо туристов получили различные травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи пытаются стабилизировать их состояние.

Взрыв произошел после того, как путешественники – жители Коломыйского района – развели костер. Специалисты во время выяснения обстоятельств инцидента предположили, что туристы могли разжечь огонь в месте, где в земле на небольшой глубине были боеприпасы времен войн прошлых лет