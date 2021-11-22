Кличко назвал сроки и главные условия выхода Киева из "красной зоны" карантина

Киев может вскоре выйти из "красной зоны" карантина / pixabay

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о перспективах выхода столицы из красной зоны карантина.

В эфире телеканала Киев он обратил внимание на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом имеет тенденцию к улучшению.

Мэр Киева считает, что уже вскоре столица может выйти из "красной" зоны карантинных ограничений.

Он также назвал ключевые факторы, которые могут этом способствовать. В частности, заполненность больниц на сегодняшний день составляет 58%, что немного меньше, чем в предыдущие дни.

Кроме того, на сегодня в столице 61% заполненности кроватей в больницах с кислородом.

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"На сегодняшний день у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", - говорит мэр.

"У нас сейчас есть положительная динамика, и я надеюсь, что, если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из красной зоны и перейти в оранжевую", - добавил Кличко.

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Локдаун в Киеве

Как известно, в школах Киева ввели дистанционное обучение для учащихся в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Процесс обучения в дистанционном режиме стартовал с 1 ноября 2021 года.

Добавим, что с 22 ноября, очное обучение возобновляют все учебные заведения, а также художественные школы и учреждения физической культуры и спорта.

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