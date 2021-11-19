Киев возвращается с дистанционки: главное условие отмены локдауна в школах

С понедельника разрешается образовательный процесс в помещениях учреждений образования всех типов.
С 22 ноября в учебных заведениях Киева возобновится очное обучение школьников.
Как сообщили в Киевской городской госадминистрации. это также касается других учреждений.
Где в Киеве возобновляют очное обучение
С понедельника разрешат образовательный процесс в помещениях учреждений образования всех типов форм собственности:
- специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), предвысшего, высшего образования;
- учреждений физической культуры и спорта;
- художественных школ и художественного образования.
Условие возобновления очного обучения
При этом в КГГА назвали условие, при выполнении которого возобновиться очное обучение.
"Возобновить очное обучение учреждения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны", - подчеркивается в сообщении.
Реклама
Локдаун в Киеве
Как известно, в школах Киева ввели дистанционное обучение для учащихся в связи с ухудшением эпидемической ситуации.
Процесс обучения в дистанционном режиме стартовал с 1 ноября 2021 года.
Читайте еще:
- Школы - на замок: в Киеве ввели дистанционку, названа дата
- Комаровский указал на вред "дистанционки" и как вернуть детей за парты
- "Детей нужно возвращать за парты": в МОН назвали условие отмены дистанционки в Украине
Автор: Алексей Тычина