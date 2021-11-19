Киев возвращается с дистанционки: главное условие отмены локдауна в школах

В школах Киева возобновляют учебный процесс / УНИАН

С 22 ноября в учебных заведениях Киева возобновится очное обучение школьников.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации. это также касается других учреждений.

Где в Киеве возобновляют очное обучение

С понедельника разрешат образовательный процесс в помещениях учреждений образования всех типов форм собственности:

специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), предвысшего, высшего образования;

учреждений физической культуры и спорта;

художественных школ и художественного образования.

Условие возобновления очного обучения

При этом в КГГА назвали условие, при выполнении которого возобновиться очное обучение.

"Возобновить очное обучение учреждения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны", - подчеркивается в сообщении.

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Локдаун в Киеве

Как известно, в школах Киева ввели дистанционное обучение для учащихся в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Процесс обучения в дистанционном режиме стартовал с 1 ноября 2021 года.

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