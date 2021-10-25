Школы - на замок: в Киеве ввели дистанционку, названа дата

В Киеве ввели дистанционное обучение в школах / Reuters

В школах Киева ввели дистанционное обучение для учащихся в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом сообщают родители учеников, публикуя в соцсетях соответствующие скриншоты сообщений учителей.

В сообщении, в частности, подчеркивается, что процесс обучения в дистанционном режиме стартует с 1 ноября 2021 года.

"Уважаемые родители! С 1 ноября образовательный процесс в гимназии будет проходить в дистанционном режиме. Ссылка на онлайн уроки и расписание уроков будет сообщено позднее", - говорится в сообщении, которое получили родители ученика младших классов одной из гимназий в Киеве.

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Ранее главный санитарный врач Украины Кузин предупреждал, что школы с невакцинированными педагогами работать не смогут.

Он обратил внимание на то, что не принципиально, в какой из эпидемиологических зон находится заведение.

Коронавирус в Киеве:

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 выявили у 546 человек, 27 больных умерли от осложнений.

В столице с начала пандемии в целом уже зафиксировано 5 тыс. 900 летальных исходов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (232), Дарницком (137) и в Подольском (35).Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве на сегодня – 251 тыс. 786, случаев выздоровления 226 тыс. 447.