Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивит

Стоимость продуктов на традиционный новогодний стол взлетела.
Преддверие нового года, как и всегда будет не только с приятными хлопотами, но и с лишними расходами. В частности, из-за высоких цен на некоторые продукты.
В Украине резко подорожает новогодний стол. Эксперты прогнозируют рост цен на 20%.
Как рассказал бывший президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич в комментарии Голос.ua, по сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.
"То есть украинцам нужно будет переплатить на 20% для того, чтобы накрыть стол, как в прошлом году", – отметил Томич.
Больше всего взлетят цены на мясо, томаты, огурцы и перец ина овощи из борщового набора.
"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – подытожил эксперт.
Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоНапомним, в Украине резко дорожает подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют рост цены до 100 грн за литр. Они рассказали, что будет с ценой на этот продукт в будущем.
Также эксперты прогнозируют не то, что подорожание, а дефицит сахара в Украине.
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