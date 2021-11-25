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Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивит

25 ноября 2021, 14:45
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Стоимость продуктов на традиционный новогодний стол взлетела.

Накрыть новогодний стол будет непросто / golos.ua

Преддверие нового года, как и всегда будет не только с приятными хлопотами, но и с лишними расходами. В частности, из-за высоких цен на некоторые продукты.

В Украине резко подорожает новогодний стол. Эксперты прогнозируют рост цен на 20%.

Как рассказал бывший президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич в комментарии Голос.ua, по сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.

"То есть украинцам нужно будет переплатить на 20% для того, чтобы накрыть стол, как в прошлом году", – отметил Томич.

Больше всего взлетят цены на мясо, томаты, огурцы и перец ина овощи из борщового набора.

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"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – подытожил эксперт.

Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоНапомним, в Украине резко дорожает подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют рост цены до 100 грн за литр. Они рассказали, что будет с ценой на этот продукт в будущем.

Также эксперты прогнозируют не то, что подорожание, а дефицит сахара в Украине.

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