Аномальная нерентабельность: в Украине может стать дефицитным самый популярный продукт

Сахар может исчезнуть с прилавков / УНИАН

Украинцев не покидает шоковое состояние от цен на продукты и тарифы на энергоносители. Теперь этот перечень расширился еще на один продукт питания. Эксперты прогнозируют не то, что подорожание, а дефицит сахара в Украине.

Такая ситуация вызвана ростом цен на газ из-за чего часть сахарных заводов не может организовать производство. В итоге, сельхозпроизводители страдают от значительных убытков.

По данным пресс-службы Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), в прошлом году полноценно работали 29 из 33 сахарных заводов. Однако в текущем году большинство из них стали убыточными из-за подорожания энергетических ресурсов.

"Сахарники находятся на грани нерентабельности. Фермеры тратят более 42 тыс. грн на 1 гектар посева сахарной свеклы. При средней урожайности 480 центнеров с гектара и цене 1200 грн за тонну свеклы, ее выращивание не является рентабельным. Эта же причина предопределяет постоянное сокращение площадей посевов (сейчас 206 тыс. га)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года экспорт сахара уменьшился на 53,4%, до 3,752 млн долларов, а импорт наоборот увеличился на 65,7%, до 0,179 млн долларов.

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Между тем, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В начале осени сахар стоил 28,69 грн за килограмм, то есть, вдвое дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеВ Украине резко рухнули цены на топливоНапомним, в Украине резко дорожает подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют рост цены до 100 грн за литр. Также они рассказали, что будет с ценой на этот продукт в будущем.

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