Побит рекордный максимум: в Украине резко взлетели цены на лук

Эксперты утверждают, что это не предел.
В Украине растут цены на все продукты питания. Подорожание коснулось и лука, цена на который стремительно выросла буквально за эту неделю.
По данным AgroTimes, по состоянию на 22 ноября стоимость лука уже достигла 10 грн/кг.
К примеру, на прошлой неделе, килограмм овоща стоил 9 грн.
Однако эксперты утверждают, что это не предел. И на рынке есть лук куда подороже. А вот минимальная цена - 8 грн.
Отметим, конец ноября запомнится украинцам страшными ценами на хлеб, подсолнечное масло, молочку, сахар и топливо.
Этот перечень дополнит и крупа - гречка и рис, а также энергоносители.
Между тем, власти вводят все больше штрафов для Украинцев. И если за нарушение ПДД могут забрать авто или права, то послать ребенка в аптеку или отказаться от проверки кода ковид-сертификаты будет стоить десятки и даже сотни тысяч гривен.
Читайте такжеВ Украине резко рухнули цены на топливоНапомним, в Украине резко дорожает подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют рост цены до 100 грн за литр. Они рассказали, что будет с ценой на этот продукт в будущем.
Также эксперты прогнозируют не то, что подорожание, а дефицит сахара в Украине.
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