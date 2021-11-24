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Побит рекордный максимум: в Украине резко взлетели цены на лук

24 ноября 2021, 19:58
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Эксперты утверждают, что это не предел.

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Лук влетит в копеечку / Pixabay

В Украине растут цены на все продукты питания. Подорожание коснулось и лука, цена на который стремительно выросла буквально за эту неделю.

По данным AgroTimes, по состоянию на 22 ноября стоимость лука уже достигла 10 грн/кг.

К примеру, на прошлой неделе, килограмм овоща стоил 9 грн.

Однако эксперты утверждают, что это не предел. И на рынке есть лук куда подороже. А вот минимальная цена - 8 грн.

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Отметим, конец ноября запомнится украинцам страшными ценами на хлеб, подсолнечное масло, молочку, сахар и топливо.

Этот перечень дополнит и крупа - гречка и рис, а также энергоносители.

Между тем, власти вводят все больше штрафов для Украинцев. И если за нарушение ПДД могут забрать авто или права, то послать ребенка в аптеку или отказаться от проверки кода ковид-сертификаты будет стоить десятки и даже сотни тысяч гривен.

Читайте такжеВ Украине резко рухнули цены на топливоНапомним, в Украине резко дорожает подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют рост цены до 100 грн за литр. Они рассказали, что будет с ценой на этот продукт в будущем.

Также эксперты прогнозируют не то, что подорожание, а дефицит сахара в Украине.

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