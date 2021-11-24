На Украину резко обрушится опасная погода

Перед потеплением украинцев ждет сюрприз от погоды.
В четверг, 25 ноября, синоптики прогнозируют в Украине ветреную погоду.
Но эксперты тут же утешают граждан отсутствием осадков и скорым приходом потепления.
В Facebook синоптик Наталья Диденко, уточнила, что ветер пронесется по всей территории Украины.
"25 ноября наблюдаем сгущение изобар – линий одинакового атмосферного давления. Это означает усиление ветра. В четверг сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее вероятен в северных, западных и центральных областях Украины", - написала Диденко.
Также, по ее словам, температура воздуха повысится до +3+7 градусов, на Востоке и северо-востоке +1+4 градуса.
Уже в эту ночь на востоке Украины прогнозируют -3-8 градусов мороза. На всей остальной территории страны - около нуля.
В столице 25 ноября будет без осадков, но с мощным южным ветром. Температура воздуха ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем - до +5 градусов.
Тепло в Украину придет на выходных. Но оно будет с осадками, причем их обилие прогнозируют на утро и ночь субботы.
Напомним, в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
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