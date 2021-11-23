Сегодня в Украине ударят морозы, Киев готовится к снегопаду: прогноз погоды на 23 ноября

В течение дня воздух в столице максимально прогреется лишь до +3°.
Погода в Украине во вторник, 23 ноября, будет холодной и морозной. Местами температура днем не превысит 0°...+3°. А вот ночью возможны морозы вплоть до -4 градусов.
В часть западных регионов придет первый снег. Там воздух прогреется лишь до +2...+4 градусов. Относительно тепло и сухо будет лишь в части южных и юго-западных регионов, в Крыму и на Закарпатье. На востоке также будет дождливо, а местами возможен даже мокрый снег, сообщает Украинский гидрометцентр.
В северных областях будут самые большие "минусы" ночью – до -2...-4 градусов. Небо там весь день будет покрыто тучами, а во второй половине дня ожидают снег, на дорогах кое-где гололедица. На юге ситуация будет другой – +5...+7 градусов. Однако осадки там тоже не исключают.
Киев готовится к снегопаду
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Вечером возможен мелкий дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, днем потеплеет до +3.
Меж тем предприятия УК "Киевавтодор" готовы к возможному ухудшению погодных условий, сообщила пресс-служба КГГА. В случае ухудшения погодных условий к работе готово 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники.
Погода в городах Украины 23 ноября
- Ужгород – +5...+7
- Львов – + 2...+4
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – + 2...+4
- Черновцы – + 2...+4
- Хмельницкий – + 2...+4
- Луцк – +2...+4
- Ровно – + 2...+4
- Житомир – +1...+3
- Винница – +3...+5
- Одесса – + 6...+8
- Николаев – + 5...+7
- Херсон – + 5...+7
- Симферополь – + 8...+10
- Кропивницкий – +3...+5
- Черкассы – + 2...+4
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – + 1...+3
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – + 4...+6
- Донецк – +3...+5
- Луганск – + 2...+4
- Харьков – +1...+3
- Киев – + 1...+3
Какой будет зима 2021-2022 в Украине
Еще десяток лет назад в Украине были настоящие зимы, которые отличались сильными морозами и ледяными дождями. Сейчас же все поменялось, и зимы в Украине аномально теплые. Не исключение и грядущая зима 2021-2022.
Общая метеорологическая перспектива говорит о том, что зимой 2021-2022 снега будет как кот наплакал, температурный режим будет умеренный, а новогодняя ночь, вероятнее всего, не порадует снежной сказкой.