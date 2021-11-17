Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе покажет свой характер. В стране уже ожидается первый снег.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, мокрый снег вероятен 18 ноября в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины и в Карпатах.

В этот день к Украине приблизится атмосферный фронт с запада, который принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега.

В восточных, центральных и в южных областях осадков не будет.

Ночью 18 ноября ожидается от 3 до 11 градусов мороза.

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19-20 ноября погода в Украине будет некомфортной с осадками и холодным ветром. Почти везде ожидается дождь, а в Карпатах - мокрый снег.

Погода в Украине зимой 2022

Грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура ожидается на 1-1,5 градусов выше прошлогодней, прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

Как ранее прогнозировали синоптики Укргидрометцентра, во второй половине текущей недели Украину накроет циклон. Дожди пройдут во всех областях. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине выпадет первый снег. Однако, он растает, так как температура воздуха будет плюсовой.

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