В Украину нагрянет неожиданное потепление

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине совсем скоро немного изменится. Как прогнозируют синоптики, в Украине потеплеет до +14 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил о погодных качелях, которые ожидаются в Украине в ближайшие дни.

Он прогнозирует, что ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и перепадами атмосферного давления.

Эксперт предупреждает, что 17 ноября на территорию страны зайдет холодный скандинавский антициклон UTA, который снизит температуру ниже нормы на 3-6 градусов. Среднесуточная температура будет около нуля, а атмосферное давление будет выше нормы.

А с четверга, 18 ноября с запада активизируется циклоническая деятельность - облачность повысится, появятся осадки в виде мороси, дождя, местами мокрого снега, усилится ветер.

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Атмосферное давление начнет понижаться к выходным, 20-21 ноября. Температура воздуха повысится, особенно в ночное время, местами - до +14 градусов.

"21 ноября в связи с более активным выносом тёплой воздушной массы с Балканского полуострова, днем воздух прогреется до +5…+10, на юге страны местами до +12…+14", - говорит Кибальчич.

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Наталка Диденко также прогнозирует "бурные метеотанцы" на этой неделе.

"Похолодание под выходные сменится потеплением - во время потепления, чтобы не сильно радовались, на нас набросятся атмосферные фронты с дождем и даже мокрым снегом, еще и с ветром - с понедельника снова придет похолодание", - прогнозирует она.

Как ранее прогнозировали синоптики Укргидрометцентра, во второй половине текущей недели Украину накроет циклон. Дожди пройдут во всех областях. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине выпадет первый снег. Однако, он растает, так как температура воздуха будет плюсовой.

Киев накроют дожди и мокрый снег с четверга, 19 ноября.

Ранее синоптик прогнозировал, что грядущая зима в Украине может отличаться аномальными температурными показателями. Прогнозируется, что снега будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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