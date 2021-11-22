Синоптики удивили украинцев аномальной погодой в конце ноября

К концу недели погода удивит своим "поведением".
Погода в Украине на этой неделе будет по-осеннему теплой. По данным синоптиков, ближе к выходным в Украине снова потеплеет.
Однако продержится комфортная температура недолго. Синоптик Наталья Диденко утверждает, что она закончится к наступлению последней недели ноября, так как в страну вернется похолодание.
"Итак, в ближайшее время: похолодание, под выходные - потепление, на следующей неделе снова похолодание", - написала Диденко в Facebook.
По данным Укргидрометцентра, 26 ноября днем температура прогреется до 3-9° тепла, а 27 ноября - до 10-13°.
Дожди на выходных вероятны только на крайнем западе и местами в южных и центральных областях.
Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань спрогнозировал среднюю температуру воздуха зимой 2021-2022. По его словам, стоит ожидать сильных ливней, шквалов и града.
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