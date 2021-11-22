Синоптики удивили украинцев аномальной погодой в конце ноября

Погода еще будет теплой / Getty

Погода в Украине на этой неделе будет по-осеннему теплой. По данным синоптиков, ближе к выходным в Украине снова потеплеет.

Однако продержится комфортная температура недолго. Синоптик Наталья Диденко утверждает, что она закончится к наступлению последней недели ноября, так как в страну вернется похолодание.

"Итак, в ближайшее время: похолодание, под выходные - потепление, на следующей неделе снова похолодание", - написала Диденко в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, 26 ноября днем температура прогреется до 3-9° тепла, а 27 ноября - до 10-13°.

Дожди на выходных вероятны только на крайнем западе и местами в южных и центральных областях.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань спрогнозировал среднюю температуру воздуха зимой 2021-2022. По его словам, стоит ожидать сильных ливней, шквалов и града.

Читайте также: