Весна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимой

/ dpchas.com.ua

Синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что за последнее время из-за глобального потепления наблюдается повышение температуры воздуха.

В интервью изданию Vikka он пояснил, что синоптики в своей работе используют многочисленные модели прогнозирования, статистические методы, основанные на установлении связей между явлениями в атмосфере, океане и поверхности суши в прошлом и сейчас.

"Сравнение данных наблюдений последних 30 лет доказывают, что больше всего потеплели основные сезоны: зима – на 1,6°С и лето – на 1,3°С, из переходных наименьшее изменение температуры – осенью. Осадков зимой и летом стало меньше на 20–30%, а весна и осень стали более влажными", - говорит собеседник.

Вместе с тем он отметил, что делать детализацию в месяц или сезон не позволяет ни время, ни метеоэлементы.

Синоптик также рассказал, стоит ли ждать лютых морозов зимой. На примере Черкасской области он пояснил, как за последнее время изменилась температура.

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"Самый сильный мороз уже не опускается ниже -29°С, а раньше он доходил до -34°С. Жара летом может достичь +38°С, когда раньше была до +36°С. Последний заморозок в мае составлял 2°, а ранее был около 4°С. И весна сейчас наступает на 2 недели раньше. Тепло в первой половине быстро нарастает, а во второй – замедляется, поэтому и сроки прихода лета почти не изменились", - добавил Постригань.

Смещение климатических зон в Украине / vikka.ua

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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