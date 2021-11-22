Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зиму

/ meteovesti.ru

Многолетние наблюдения показывают, что за последнее время среднегодовая температура выросла на 1,6–1,7° С, рассказал синоптик Виталий Постригань.

В интервью изданию Vikka он подчеркнул, что согласно научным исследованиям, с ростом глобальной температуры воздуха будет увеличиваться и количество стихийных явлений погоды.

В этой связи стоит ожидать сильных ливней, шквалов и града, предупредил синоптик.

Прогноз на зиму 2021-2022

Собеседник также отметил: украинские климатологи обещают, что грядущая зима будет теплой.

По его словам, средняя температура воздуха будет на 1,5° C (а в январе на 3° С) выше, чем в предыдущие годы.

Реклама

"Но это не значит, что арктический холод не придет, морозы 10-15° С обязательно будут", - добавил Постригань.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

Читайте еще: