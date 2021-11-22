УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зиму

22 ноября 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

Виталий Постригань спрогнозировал среднюю температуру воздуха зимой 2021-2022.

температура, градусник
/ meteovesti.ru

Многолетние наблюдения показывают, что за последнее время среднегодовая температура выросла на 1,6–1,7° С, рассказал синоптик Виталий Постригань.

В интервью изданию Vikka он подчеркнул, что согласно научным исследованиям, с ростом глобальной температуры воздуха будет увеличиваться и количество стихийных явлений погоды.

В этой связи стоит ожидать сильных ливней, шквалов и града, предупредил синоптик.

Прогноз на зиму 2021-2022

Собеседник также отметил: украинские климатологи обещают, что грядущая зима будет теплой.

По его словам, средняя температура воздуха будет на 1,5° C (а в январе на 3° С) выше, чем в предыдущие годы.

Реклама

"Но это не значит, что арктический холод не придет, морозы 10-15° С обязательно будут", - добавил Постригань.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине Виталий Постригань
Сейчас вы просматриваете новость «Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зиму». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пассажиры высмеивают Укрзализницю: в поездах появилась новая "услуга"Пассажиры высмеивают Укрзализницю: в поездах появилась новая "услуга" Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году В Украине скакнут цены на сыр: названа причинаВ Украине скакнут цены на сыр: названа причина Билл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условие
05:28

Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зиму

05:02

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

04:47

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

04:22

Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойВидео

03:52

Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессииВидео

Реклама
03:14

День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику

02:42

Реальное число COVID-больных намного больше: социолог шокировал цифройВидео

02:16

Эксперты назвали самые популярные недоделки в новостройках: на чем обманывают застройщикиВидео

01:45

Путин почуял запах крови: в Британии предупредили о новом вторжении РФ в УкраинуВидео

01:18

Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиВидео

00:51

Приметы на 22 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: кто покинул проект?

00:19

Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьВидео

21 ноября, воскресенье
23:58

Футболист сборной Украины забил два гола за 60 секунд и сотворил сенсациюВидео

23:22

Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в домВидео

23:01

Случайно попал не в того: в Черкасской области охотник выстрелил в друга

22:30

Россия поднимает ставки: Данилов объяснил стягивание войск Путина на границу УкраиныВидео

22:24

Проклятое место: на Сумщине ребенок погиб жуткой смертью при сборе лома

21:55

В Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегомВидео

21:28

Умерла звезда сериала Собачье сердце и Моя прекрасная няня Нина Русланова

Реклама
20:53

Клиентам Новой почты блокируют денежные переводы: раскрыта новая подстава с посылкамиВидео

20:42

Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью

19:58

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

19:46

Схватил за волосы и потянул за собой: в Краматорске мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочкуВидео

19:37

Полуголая киевлянка завела зал талант-шоу, исполнив "горячий" тверкВидео

19:34

Не можешь обмануть – запутай: зачем Россия обнародовала дипломатическую перепискумнение

19:11

Драка под Офисом Зеленского: в центре Киева начались стычки активистов с полициейВидео

19:06

Во Львове взорвался химзавод по изготовлению медицинского кислородаВидео

18:53

Украинская легкоатлетка ошеломила сексуальной фигурой в крошечном бикини

18:50

В Киеве парень, убегая от драки, погиб под колесами автоВидео

18:22

Кремлю мерещится "русофобия" и подготовка Украиной удара на крымском направленииВидео

18:12

Эколог рассказала, где в Украине самая опасная питьевая водаВидео

17:53

ВСУ ударили из Javelin на Донбассе, стали известны деталиВидео

17:48

Под Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоВидео

17:34

Новые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа датаВидео

16:59

Мучили страшные боли: у женщины достали катетер, который после операции "забыли" врачи

16:41

Украинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолоданияВидео

16:06

Люди будили толпой: Укрзализныця попала в громкий скандал из-за пьяного сотрудника, который уснулВидео

16:02

За границу в 104 года: одесситка в рекордном возрасте получила загранпаспортВидео

15:55

Захват Крыма и расширение РФ: у Путина насмешили статьей об имперских "скрепах"Видео

Реклама
15:25

В Pfizer рассказали, как часто нужно будет прививаться против коронавирусаВидео

15:19

В Украину прибыло первое судно с американским углемВидео

15:18

Гаркалин умер после вакцинации Спутником: что не так с российской COVID-прививкой

14:33

Подготовка вторжения РФ в Украину: у Путина "перевели стрелки" на СШАВидео

14:20

Умер звезда сериала Воронины

14:05

Сколько платят жителям разных стран за вакцинацию от коронавируса: Украина – на дне рейтингаВидео

14:03

"Машенька, ангел на земле": у матушки Марии, которую убило дерево в Киеве, остались четверо детей

13:58

Ученые рассказали, когда закончится пандемия коронавирусаВидео

13:12

Украина мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория - МоскальВидео

12:59

Пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными: сколько придется выложить из кармановВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять