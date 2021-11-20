Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптик

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В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться кратковременное потепление, рассказала синоптик Александра Хала.

По ее данным, устойчивого снежного покрова в Украине в ближайшие дни ждать не стоит. Температура вырастет, однако в ночные часы будут наблюдаться морозы, подчеркнула она в эфире на Радио НВ.

Вместе с тем синоптик предупредила о том, что теплая погода продлится недолго и, скорее всего, закончится уже после выходных.

"Но с началом следующей недели, в частности со вторника, даже с понедельника, со второй половины дня понедельника и во вторник мы ожидаем похолодание довольно резкое", - отметила она.

Синоптик также не исключила, что во вторник местами может может выпасть мокрый снег.

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"Но он не продержится долго, потому что в конце следующей недели снова будет потепление, рост температуры. Пока у нас тенденция такая, непостоянство погоды, колебания температуры. И поэтому, соответственно, пока каких-то таких существенных снегопадов или длительных морозов не ожидаем", - добавила Хала.

Прогноз Укргидрометцентра

В воскресенье, 21 ноября, в Украине без существенных осадков, лишь на севере Левобережья небольшой дождь и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

Температура днем 7-12° тепла, на крайнем юге до +14°. В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура днем около +10°.

Прогноз на 21 ноября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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