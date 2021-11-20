Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки

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Максимально низкие температуры в Украине зимой 2021-2022 будут наблюдаться в первой половине января, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу, стоит ожидать, что столбики термометров опустятся до - 20 градусов, рассказала она в комментарии Obozrevatel.

При этом метеоролог раскритиковала прогноз директора Укргидрометеоцентра Николая Кульбиды, который обещал украинцам зимой тридцатиградусные морозы.

"Минус 30 градусов – это он загнул", – заметила она.

В то же время эксперт пояснила, что синоптики ссылаются на определенные модели прогнозирования.

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Также она добавила, что глава Укргидрометеоцентра на сегодняшний день в большей мере является госслужащим, а не синоптиком, и "напрямую не связан с прогнозированием погоды".

"Он уже давно не работает в области прогнозов. Он сейчас администратор. Кроме того, Укргидрометцентр не делает долгосрочных прогнозов. Он не должен говорить о том, чем не занимается", – добавила Мартазинова.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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