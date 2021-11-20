Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки

Вазира Мартазинова рассказала, когда в Украине будут наблюдаться максимально низкие температуры.
Максимально низкие температуры в Украине зимой 2021-2022 будут наблюдаться в первой половине января, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
По ее прогнозу, стоит ожидать, что столбики термометров опустятся до - 20 градусов, рассказала она в комментарии Obozrevatel.
При этом метеоролог раскритиковала прогноз директора Укргидрометеоцентра Николая Кульбиды, который обещал украинцам зимой тридцатиградусные морозы.
"Минус 30 градусов – это он загнул", – заметила она.
В то же время эксперт пояснила, что синоптики ссылаются на определенные модели прогнозирования.
Также она добавила, что глава Укргидрометеоцентра на сегодняшний день в большей мере является госслужащим, а не синоптиком, и "напрямую не связан с прогнозированием погоды".
"Он уже давно не работает в области прогнозов. Он сейчас администратор. Кроме того, Укргидрометцентр не делает долгосрочных прогнозов. Он не должен говорить о том, чем не занимается", – добавила Мартазинова.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
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