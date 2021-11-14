Арктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки

/ pixabay

Мощный антициклон Tilda обеспечит устойчивую погоду в Украине. В результате поступления более теплого воздуха создадутся идеальные условия для образования длительных туманов, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в Facebook, дневной прогрев в ноябре обеспечит небольшой туман, который будет рассеиваться неохотно.

На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Температура ночью около 0, днем температура всего 4-9º тепла.

"Однако это потепление кратковременно", - предупредил синоптик.

По его прогнозу, вскоре начнет подступать арктический холод, прогнозируются морозы.

Реклама

"На фоне аномально высокого давления с 16 ноября "ударят" морозы: ночью 4-9º, днем около 0. По предварительным оценкам 19-22 ноября возможен первый снег", - добавил Постригань.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

Читайте еще: