Встретим год Тигра с "плюсами": синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Новый год 2022 украинцы будут встречать со знаком плюс или около нуля градусов на термометрах / Фото Reuters

Январь будет самым теплым месяцем зимы 2021-22. Средняя температура ожидается на два-три градуса выше нормы. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух. Согласно прогнозам других синоптиков, в новогоднюю ночь и первые дни января украинцев ждет ноль градусов или даже плюсовые значения на термометрах.

Погода в Киеве на Новый год 2022

Погода в Киеве в новогоднюю ночь и первые январские дни будет относительно теплой. Столбики термометров покажут от +1 до +2 градусов днем. Далее температуры незначительно опустятся, но уже к Рождеству 2022 и после него опять наступит небольшая оттепель.

До конца января температуры в столице будут колебаться в этих же пределах. Резких скачков со знаком плюс или минус не предвидится. Синоптик прогнозирует, что в январе в Киеве будет немало солнечных дней.

Погода в Одессе на Новый год 2022

В Одессе январь будет достаточно теплым. Жители города встретят новый 2022-й год со знаком +3…+4 на термометрах. Более того, по прогнозам синоптика, в Одессе не будет ни одного морозного дня в январе. Лишь изредка столбики термометров будут падать до нуля градусов.

В самые холодные ночи в Одессе будет не ниже -4 градусов. Январь будет достаточно солнечным, практически без осадков.

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Погода в Днепре на Новый год и в январе 2022

В Днепре новый год начнется с нулевых температур. Далее станет холоднее на несколько градусов, но к Старому Новому году (14 января) погода порадует жителей города плюсовыми отметками.

В Днепре в январе будет достаточно пасмурно, временами ожидается снег. В самые холодные дни синоптики прогнозируют -4 градуса. Ночами тут будет сравнительно морозно. В некоторые дни столбики опустятся до -9 градусов. Но средняя ночная температура составит около -6 градусов.

Как сообщал Главред, появился первый прогноз погоды на весну 2022 в Украине. Некоторые синоптики говорят, что зимняя погода в Украине задержится до марта. По их прогнозам, первый месяц весны будет суровым, ожидается снег.

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