Синоптик объявил на сегодня штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливень

Сегодня всю Украину зальет дождями, предупредил синоптик / Фото pixaby

Погода в Украине сегодня, 19 ноября 2021, испортится. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Сильный ветер ожидается в западных областях. Порывы ветра составят 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый, передает Укргидрометцентр.

В каких областях объявлено штормовое предупреждение 19 ноября:

Ровенская область;

Волынская область;

Львовская область;

Хмельницкая область;

Тернопольская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Черновицкая область;

В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине на сегодня

В пятницу синоптическая ситуация будет динамичной. Северные циклоны Volker и Ulrich будут влиять на погоду большинства областей страны, поэтому стоит ожидать дождей, а иногда даже мокрого снега.

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"Что касается температуры, то она будет постепенно расти, на выходных ожидаем непродолжительное потепление", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

В западных областях сегодня умеренный дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем ​​5-10 тепла. В Карпатах - мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°. На остальной территории ночью, кроме юга и востока, местами небольшой дождь с мокрым снегом днем ​​умеренный дождь. Температура воздуха ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла, в восточных областях ночью 2-7° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Ветер на Украине юго-западный западный 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Синоптик также предупредил, что погода в Киеве 19 ноября также будет дождливой. Температура воздуха в столице ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о погодных качелях, которые ожидаются в Украине в ближайшие дни. Он прогнозирует, что ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и перепадами атмосферного давления.

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