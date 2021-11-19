Синоптик объявил на сегодня штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливень

В пятницу синоптическая ситуация будет динамичной. Погода в Украине будет определятся северными циклонами Volker и Ulrich.
Погода в Украине сегодня, 19 ноября 2021, испортится. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
Сильный ветер ожидается в западных областях. Порывы ветра составят 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый, передает Укргидрометцентр.
В каких областях объявлено штормовое предупреждение 19 ноября:
- Ровенская область;
- Волынская область;
- Львовская область;
- Хмельницкая область;
- Тернопольская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая область;
Погода в Украине на сегодня
В пятницу синоптическая ситуация будет динамичной. Северные циклоны Volker и Ulrich будут влиять на погоду большинства областей страны, поэтому стоит ожидать дождей, а иногда даже мокрого снега.
"Что касается температуры, то она будет постепенно расти, на выходных ожидаем непродолжительное потепление", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
В западных областях сегодня умеренный дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла. В Карпатах - мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°. На остальной территории ночью, кроме юга и востока, местами небольшой дождь с мокрым снегом днем умеренный дождь. Температура воздуха ночью около 0°, днем 3-8° тепла, в восточных областях ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
Ветер на Украине юго-западный западный 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.
Синоптик также предупредил, что погода в Киеве 19 ноября также будет дождливой. Температура воздуха в столице ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о погодных качелях, которые ожидаются в Украине в ближайшие дни. Он прогнозирует, что ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и перепадами атмосферного давления.
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