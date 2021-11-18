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Украину завалит снегом и налетит мороз

18 ноября 2021, 20:56

Синоптики сообщили, что Украину уже затягивает тучами и нагрянет снегопад.

погода
Погода в Украине / pixabay

В пятницу, 19 ноября, в Украине днем незначительно потеплеет, в большинстве регионов ночью температура поднимется выше 0.

Как обещают синоптики, во всех областях ожидаются дожди, а в некоторых - со снегом.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже вечером, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях все затянуто тучами и посыпался мокрый снег.

"На Черниговщине и Сумщине сейчас местами идет мокрый снег!", – написала она, опубликовав карту текущей погоды.

Розовым цветом на этой карте отмечены территории, на которых уже снежит.

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Температура воздуха на 19 ноября в Украине

  • на западе днем от +6 до +8, а ночью +1...+3,
  • на севере днем от +3 до +5, а ночью -1...+1,
  • на востоке днем от +2 до +4, а ночью -1...-4,
  • на юге днем от +5 до +7, а ночью 0...+2,
  • в центре днем от +3 до +5, а ночью от -1 до +1.

Погода в Киеве на 19 ноября

На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками.

Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться.

Температура днем до +2, ночью опустится до +6.

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