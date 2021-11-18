Украину завалит снегом и налетит мороз

Синоптики сообщили, что Украину уже затягивает тучами и нагрянет снегопад.
В пятницу, 19 ноября, в Украине днем незначительно потеплеет, в большинстве регионов ночью температура поднимется выше 0.
Как обещают синоптики, во всех областях ожидаются дожди, а в некоторых - со снегом.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже вечером, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях все затянуто тучами и посыпался мокрый снег.
"На Черниговщине и Сумщине сейчас местами идет мокрый снег!", – написала она, опубликовав карту текущей погоды.
Розовым цветом на этой карте отмечены территории, на которых уже снежит.
Температура воздуха на 19 ноября в Украине
- на западе днем от +6 до +8, а ночью +1...+3,
- на севере днем от +3 до +5, а ночью -1...+1,
- на востоке днем от +2 до +4, а ночью -1...-4,
- на юге днем от +5 до +7, а ночью 0...+2,
- в центре днем от +3 до +5, а ночью от -1 до +1.
Погода в Киеве на 19 ноября
На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками.
Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться.
Температура днем до +2, ночью опустится до +6.
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