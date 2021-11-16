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Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Украине

16 ноября 2021, 15:56

К нашей стране уже подползает ядро антициклона с высоким давлением внутри.

Погода, снег
Несколько дней погода будет без осадков / УНИАН

В Украине буквально через несколько дней начнет меняться погода: ожидаются осадки и сильный ветер. Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич, перемены погоды стоит ждать с 18 ноября.

"Начиная с четверга, 18 ноября, по причине активизации западного переноса и развития циклонической деятельности, погодные условия будут претерпевать некоторые изменения: станет больше облаков, начнутся осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега, усилится ветер", – говорится в сообщении, передает Meteoprog.

Также синоптик прогнозирует, что температура воздуха заметно повысится, особенно в ночные часы.

Так, по прогнозу, 16-18 ноября температура воздуха ночью опустится до -9...-4ºС, местами в северных, центральных и восточных областях мороз окрепнет до -13…-10ºС. Днём воздух прогреется до значений -1…+5ºС, в Одесской области и Крыму до 6...8ºС выше нуля.

По прогнозу синоптика, 19-21 ноября ожидается постепенное повышение ночной температуры до значений -2…+4ºС, дневной до +4…+9ºС.

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"В воскресенье, 21 ноября в связи с более активным выносом тёплой воздушной массы с Балканского полуострова, днём воздух прогреется до +5…+10ºС, на юге страны местами до +12…+14ºС", – говорится в сообщении.

Также ожидается, что на выходных в Украине будет достаточно ветрено. В западных и юных областях местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 – 20 м/с. Наиболее вероятное выпадение первого снега стоит ожидать в северных и западных областях 19 – 20 ноября.

Однако, из-за повышения температуры воздуха в эти числа, снежный покров не будет образовываться, либо ожидается временным с выраженной пятнистостью по территории.

Прогноз погоды в Украине на 20 ноября / Укргидрометцентр

Какой будет грядущая зима

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодней.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

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