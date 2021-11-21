УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноября

21 ноября 2021, 08:33

Осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

мороз
Прогноз погоды на 21 ноября / pixabay

В воскресенье, 21 ноября, в Украине будет преимущественно сухая погода, однако в некоторых областях пройдут дожди со снегом. Также синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Теплее всего будет на юге: в Херсонской, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11...+13. Самая холодная погода будет в Харьковской области, столбики термометров поднимутся лишь до +5...+7. В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах – +6...+12, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве регионов будет ясная погода, исключение лишь северо-восточные области. В Черниговской и Сумской областях – дожди. А на Харьковщине прогнозируют мокрый снег.

В Киеве21 ноября ожидается переменная облачность, однако будет сухо. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура будет колебаться в пределах – +9...+11.

В большинстве областей – мощные порывы ветра

Днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Реклама

Погода в городах Украины 21 ноября:

  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +9...+11
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +8...+10
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +11...+13
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +10...+12
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +8...+10
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +9..+11
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +9...+11
Карта Укргидрометцентра

Какой будет грядущая зима 2021-2022

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодней.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

Читайте также:

viber
мокрый снег Погода в Украине Погода в Украине на октябрь
Сейчас вы просматриваете новость «Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноября». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманГороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обман Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние и лунное затмение 19 ноябряАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние и лунное затмение 19 ноября Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутСамые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минут Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехСамый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всех
08:33

Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноября

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализацийВидео

08:15

Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022Видео

07:45

Билет в один конец: чем Украине грозит упрощение правил для работы в Польшемнение

07:30

В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19Видео

Реклама
07:10

Врач рассказала, как вакцинированные болеют COVID-19, и кто в группе рискаВидео

06:28

Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновниковмнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

05:27

Путин может втянуть мир в войну: офицер НАТО оценил шансы вторжения РФ в Украину

05:02

"Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день

04:45

Защитите дом и семью: сильнейший ритуал в Михайлов день 21 ноября

04:14

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

03:51

Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавкиВидео

03:17

Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

02:44

Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

02:15

Сколько длятся идеальные объятия - названо точно время

01:47

Врачи развенчали миф о популярном БАДе

01:16

Солдата ВСУ затравили сослуживцы из-за его нетрадиционной ориентации

00:51

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставаниеВидео

Реклама
20 ноября, суббота
23:56

Комаровский указал на главные ошибки при лечении детей антибиотиками

23:37

Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптикВидео

23:31

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

23:04

Гаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актера

22:57

Врач поведал о состоянии здоровья Саакашвили

22:29

В Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассы

22:12

Знойные блондинки с пышным бюстом: звезда футбола выбирает между актрисой и моделью

21:56

Скандал на Тернопольщине: родители обвинили медиков в смерти младенцаВидео

21:45

Жуткая авария во Львове: под колесами маршрутки погибла монахиня

21:32

Врезался в трамвай и протаранил столб: украинец погиб в жутком ДТП в Польше

21:29

В Украине к Новому году взлетят цены на многие продукты: что подорожает

21:01

Украина намерена продлить контракт с Газпромом на 15 лет - ШмыгальВидео

20:34

"Не знаем намерений Путина": в США жестко предупредили РФ из-за войск у границ УкраиныВидео

20:06

Шмыгаль похвастался, что США будут поставлять уголь в Украину

19:52

Украина снова покупает электроэнергию в Беларуси: когда возобновится импортВидео

19:41

День работников сельского хозяйства: душевные поздравления и восхитительные картинки к празднику

19:35

Горькая пилюля для России: как Москва теряет веру в то, что мир когда-то признает Крым российскиммнение

19:33

Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу"

19:18

Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

19:03

Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиВидео

Реклама
18:38

Ситуация на границе с Россией остается напряженной - Шмыгаль

18:27

"Подыграл пропаганде РФ": Кулеба резко ответил президенту Болгарии по Крыму

18:17

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана

17:56

Крушили авто польской полиции: нелегалы из Беларуси снова штурмовали границуВидео

17:38

Срывал крыши, валил деревья на авто: в Киеве бушевал мощный штормовой ветер

17:28

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

17:15

День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику

17:04

В Киеве хам-маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку и выбросил в окно ее удостоверениеВидео

16:42

Вкуснейшая закуска за 15 минут: невероятные фаршированные шампиньоныВидео

16:38

Байден помиловал двух индеек в честь Дня благодаренияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять