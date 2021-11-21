Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноября

Прогноз погоды на 21 ноября / pixabay

В воскресенье, 21 ноября, в Украине будет преимущественно сухая погода, однако в некоторых областях пройдут дожди со снегом. Также синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Теплее всего будет на юге: в Херсонской, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11...+13. Самая холодная погода будет в Харьковской области, столбики термометров поднимутся лишь до +5...+7. В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах – +6...+12, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве регионов будет ясная погода, исключение лишь северо-восточные области. В Черниговской и Сумской областях – дожди. А на Харьковщине прогнозируют мокрый снег.

В Киеве21 ноября ожидается переменная облачность, однако будет сухо. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура будет колебаться в пределах – +9...+11.

В большинстве областей – мощные порывы ветра

Днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

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Погода в городах Украины 21 ноября:

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +7...+9

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9..+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +5...+7

Киев – +9...+11

Карта Укргидрометцентра

Какой будет грядущая зима 2021-2022

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодней.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

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