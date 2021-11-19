Первый снег на порог: несколько регионов Украины заснежило – яркие фото и видео

Снег в Черниговской области / Фото сообщества "Родная Семеновка"

Как и обещали синоптики, атмосферные фронты принесли осадки в Украину, но не только дожди – жители нескольких регионов 18–19 ноября радовались первому снегу. Осадки пошли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.

На радостях местные жители делятся первыми фото присыпанных снегом улиц. Правда, снег был мокрым, и быстро растаял. Первые осадки накрыли Семеновку на Черниговщине. В сообществе "Родная Семеновка" показали фотографии и отметили, что снег шел с дождем.

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", – пишут жители города.

Фото сообщества "Родная Семеновка"

А вот как выглядела вечером Шостка, что на Сумщине. Фото появилась в комментариях к посту на страничке "ШосткаNews.City", посвященному первому снегу в городе. Кстати, утром 19 ноября снежок в Сумах еще лежал на улицах.

Фото сообщества "ШосткаNews.City"

Но это равнинные области. А вот что сейчас твориться в Карпатах. Веб-камеры показывают, что на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области царит по-настоящему зимняя погода. Трассы будут готовы к катанию совсем скоро.

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Веб-камера Буковеля

Более снежно – на Львовщине.

Веб-камера, Славское

Веб-камера, Славское

Какой будет грядущая зима

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодней.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.