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Считывание QR-кодов COVID-сертификатов станет обязательным: названы суммы штрафов за нарушение

24 ноября 2021, 19:35
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При отказе от сканирования QR-кода "ковид"-сертификата грозит штраф.

Как сгенерировать ковид сертификат в Дии
Ковид-сертификат будут тщательно проверять / diia.gov.ua

В Украине в обязательном порядке будут сканировать COVID- сертификаты. Документ будут считывать через приложение "Дія". Визуальной проверки оказалось недостаточно. А при отказе от сканирования предусмотрены заоблачные штрафы.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства во вторник, 24 ноября, это обязаны делать представители заведений.

"Представители заведений теперь должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификатов с помощью приложения "Дія", - сказал Ляшко.

"В противном случае документ будет считаться непредоставленным и непроверенным, и владелец заведения получит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Читайте такжеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеНапомним, Кабинет министров Украины сократил срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Теперь, вместо 120 дней, они будут действительны только 30 дней.

Также ранее в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.

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