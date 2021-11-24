В Украине новые зоны карантина: два региона уже не будут "красными", а желтая зона стала еще меньше

Оранжевая зона насчитывает 4 региона – к ней присоединилась Черновицкая область.
В красной зоне карантина в Украине 19 областей, среди которых город Киев и Киевская область. В оранжевой зоне находятся четыре региона, к которым присоединилась Черновицкая область. "Желтых" регионов теперь только два – Тернопольская и Кировоградская области.
Согласно данным Министерства здравоохранения на среду, 24 ноября, усиленные противоэпидемиологические ограничения в Украине действуют в 19 регионах. В скором времени красную зону должны покинуть Львовская и Луганская области.Читайте такжеВрач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницу
В оранжевой зоне, где находятся Харьковская, Полтавская, Закарпатская и Черновицкая области, теперь оказалась и Черновицкая область.
В желтой зоне только Тернопольская и Кировоградская области.
Красная зона карантина в Украине
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
- Винницкая область.
Оранжевая зона карантина
- Харьковская область
- Полтавская область
- Закарпатская область
- Черновицкая область
Желтая зона карантина
- Тернопольская область
- Кировоградская область.
Коронавирус в Украине
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