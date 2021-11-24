В Украине новые зоны карантина: два региона уже не будут "красными", а желтая зона стала еще меньше

В оранжевой зоне карантина только четыре региона / УНИАН

В красной зоне карантина в Украине 19 областей, среди которых город Киев и Киевская область. В оранжевой зоне находятся четыре региона, к которым присоединилась Черновицкая область. "Желтых" регионов теперь только два – Тернопольская и Кировоградская области.

Согласно данным Министерства здравоохранения на среду, 24 ноября, усиленные противоэпидемиологические ограничения в Украине действуют в 19 регионах. В скором времени красную зону должны покинуть Львовская и Луганская области.Читайте такжеВрач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницу

В оранжевой зоне, где находятся Харьковская, Полтавская, Закарпатская и Черновицкая области, теперь оказалась и Черновицкая область.

В желтой зоне только Тернопольская и Кировоградская области.

Красная зона карантина в Украине

Киев

Херсонская область

Одесская область

Запорожская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Черкасская область

Винницкая область.

Оранжевая зона карантина

Харьковская область

Полтавская область

Закарпатская область

Черновицкая область

Желтая зона карантина

Тернопольская область

Кировоградская область.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на среду, 24 ноября, в Украине установлено новых 14 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки госпитализированы 4077 человек, погибли 595 людей. Выздоровели 29 044 людей,

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Украине. Меньше пациентов стало поступать в стационар, медицинская система начала разгружаться.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что локдаун в Украине власти запускать не планируют. При этом для походов в магазины за продуктами COVID-сертификат пока не пригодится.