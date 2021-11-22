Украина прошла самый тяжелый пик коронавируса, но расслабляться не стоит - Ляшко

Ляшко припугнул украинцев второй волной тяжелого коронавируса / УНИАН

Украине удалось пройти пик самой тяжелой волны коронавируса. При этом, общенациональный локдаун так и не был введен.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге и отметил, что уже третью неделю подряд в стране наблюдается снижение количества новых случаев заболевания и уменьшается число госпитализированных.

Также по его словам, на этой неделе Луганская и Львовская области уже могут покинуть "красную" зону карантина.

"Расслабляться рано, нужно увеличивать процент привитых украинцев и придерживаться противоэпидемических норм", - добавил министр.

Эти слова он объяснил сложной ситуацией в Европе, в связи с чем, есть угроза второй волны пандемии.

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Также Ляшко анонсировал изменения в адаптивный карантин. Это будут новые правила "желтой" зоны.

Читайте такжеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеНапомним, Кабинет министров Украины поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить контроль за проверкой достоверности COVID-сертификатов.

Также ранее Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательной.

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