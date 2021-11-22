Украина прошла самый тяжелый пик коронавируса, но расслабляться не стоит - Ляшко

Из-за пика коронавируса в Европе, Украина изменит правила в "желтой" зоне карантина.
Украине удалось пройти пик самой тяжелой волны коронавируса. При этом, общенациональный локдаун так и не был введен.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге и отметил, что уже третью неделю подряд в стране наблюдается снижение количества новых случаев заболевания и уменьшается число госпитализированных.
Также по его словам, на этой неделе Луганская и Львовская области уже могут покинуть "красную" зону карантина.
"Расслабляться рано, нужно увеличивать процент привитых украинцев и придерживаться противоэпидемических норм", - добавил министр.
Эти слова он объяснил сложной ситуацией в Европе, в связи с чем, есть угроза второй волны пандемии.
Также Ляшко анонсировал изменения в адаптивный карантин. Это будут новые правила "желтой" зоны.
Читайте такжеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеНапомним, Кабинет министров Украины поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить контроль за проверкой достоверности COVID-сертификатов.
Также ранее Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательной.
Читайте также:
- Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн
- Обещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получить
- В Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нужен
- В трех областях Украины катастрофа с вакцинацией учителей - МОН