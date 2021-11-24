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Нет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантин

24 ноября 2021, 14:03

Работа заведений в желтой зоне и их посещение возможна только хотя бы при одной дозе вакцины от коронавируса.

карантин
Карантин ужесточили / УНИАН

Кабинет министров Украины сократил срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Теперь, вместо 120 дней, они будут действительны только 30 дней. Соответствующее решение приняли на заседании парламента в среду, 24 ноября.

"Также изменен срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, принято решение распространить на желтую зону карантина новое требование - минимум одной дозы вакцины от коронавируса. Это касается работы и посещения заведений. Подойдет и сертификат о выздоровлении.

Читайте такжеУченые рассказали, когда закончится пандемия коронавирусаОтмечается, что все сертификаты необходимо считывать через приложение "Дия". Визуальной проверки недостаточно.

Как известно, на сегодняшний день в желтой зоне находятся две области - Кировоградская и Закарпатская.

Напомним, в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.

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