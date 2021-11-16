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Дороже отборной свинины: "стратегический" украинский продукт рекордно взлетит в цене

16 ноября 2021, 09:37
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Цена на сало уже сейчас шокирует покупателей. И это не предел. Через полгода ожидают очередное повышение стоимости.

Сало
Сало в Украине взлетит в цене / Фото УНИАН

Цена на сало в Украине побила все рекорды и снижаться не будет. Кроме того, на рынке образовался дефицит этого популярного продукта, так как хозяйства страны перешли на так называемые мясные породы свиней - на них был больший спрос и выращивать их проще.

Сало на столичных базарах теперь стоит дороже отборной свинины. Например, за "серединку" просят 170 гривен. Куски для тушения стоят 80 гривен, сальные обрезки обойдутся в 20 гривен. Самое дорогое – так называемое генеральское сало – стоит 350 гривен за килограмм, передает ТСН.

Продают сало на рынках в основном из домохозяйств. Но держать свиней невыгодно – большие затраты и много работы.

По словам экспертов, ожидать понижения цены на сало не стоит. Наоборот, через полгода ожидают очередное повышение цены на свинину. С ростом цены снизится и ее потребление. Украинцы уже сейчас в среднем свинину едят втрое меньше, чем европейцы: 15 кг в год в Украине против 45 кг - в Европе.

Как сообщал Главред, в Украине продолжается рост цен на продовольствие. В частности, цена куриных яиц, которые и так за октябрь стали дороже на 8%, к Новому году вырастет еще минимум на 30%.

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