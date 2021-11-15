Кофе станет роскошью: в Украине ожидают резкое подорожания напитка

Кофе в Украине станет дороже / УНИАН

Цены на кофе в мире растут, а события на мировом рынке кофейных зерен диктуют стремительный рост и для украинцев.

Больше всего на подорожание повлияли проблемы в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме – самых больших мировых экспортерах продукта. Цена на кофе может вырасти в полтора раза и в Украине, пишет Depo.

С чего все началось?

Еще весной 2021-го стало известно, что урожай в Бразилии будет намного ниже, а главной причиной стала большая засуха. Чтобы было понятнее, эта страна обеспечивает примерно трети всего мирового экспорта кофе. То есть сокращение урожаев даже на 10% – проблема. А нынешнее сокращение составило до 20%.

Повлияли на рост стоимости и проблемы в Колумбии. Так, на фоне проблем из Бразилии местные фермеры решили не выполнять предварительно заключенные контракты и не отгружать зерна.

Читайте такжеЯйца к Новому году подорожают до 40 гривен: эксперт рассказала, почемуЭто делалось для того, чтобы увеличить цену и продать кофе подороже. Таким образом, была нарушена логистика, отменена значительная доля контрактов, а какую-то часть урожая и вовсе потеряли.

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Что ждать украинцам?

По прогнозам экспертов, уже измеряемые десятками процентов потери рынка кофе будут диктовать условия как минимум до весны 2022-го. Именно тогда уже можно будет оценить будущие урожаи в странах-производителях.

Подорожание кофе докатывается и до Украины. На данный момент цены на кофе выросли на треть в магазинах. Но пока кофейни еще сдерживают старые цены, возможно, используют запасы, а возможно – боясь потерять клиентов.

Но если кофейни одна за одной начнут поднимать цены, то за ними, конечно же, подтянутся и остальные продавцы. Так, стакан эспрессо вскоре сможем купить не за 19-25 грн, а за 30-35 грн.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время цены на хлеб в Украине резко взлетят. Как говорят эксперты, "взвинтят" цены примерно на 20%. Подорожание вызвано высокой ценой на газ для предприятий, которую увеличили в последнее время. Пекарни сейчас еле выживают, цена на газ для них увеличена в 7 раз.

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