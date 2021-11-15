В Украине вскоре подорожает хлеб, а его качество ухудшится

Цены на хлеб / ua.depositphotos.com

В ближайшее время цены на хлеб в Украине резко взлетят. Как говорят эксперты, "взвинтят" цены примерно на 20%.

Подорожание вызвано высокой ценой на газ для предприятий, которую увеличили в последнее время. Пекарни сейчас еле выживают, цена на газ для них увеличена в 7 раз.

"Оптимистически до конца года возможно подорожание на 10%. Не исключено, что следующий этап будет с нового года", – рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко, передает Сегодня.

Во Всеукраинской ассоциации пекарей предупреждают, что хлеб подорожает, а его качество при этом ухудшится.

"Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

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Такой хлеб можно будет есть, просто он будет не таким вкусным.

При этом отмечается, что в Украине уже существует нехватка зерна для производства качественной муки.

Дело в том, что пшеницу сейчас массово экспортируют. Цена на международных рынках резко подскочила к рекордным показателям. Украинскую пшеницу ждут в Китае и странах Европы.

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Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

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