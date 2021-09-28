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Назван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минут

28 сентября 2021, 16:30

Руслан Сеничкин рассказал рецепт вкуснейшего итальянского хлеба, который называется фокачча.

хлеб
Итальянский хлеб рецепт / ua.depositphotos.com

В каждом доме есть один из самых важных продуктов - хлеб. Однако, не все виды хлеба несут пользу нашему организму.

Как говорят медики, самым полезным для нас является цельнозерновой хлеб, который богат витаминами и минералами.

При покупке хлеба, стоит знать, что хлеб из муки высшего сорта не принесет вам пользы, лучше отдать предпочтение муке ржаной, гречневой или цельнозерновой.

Главред расскажет рецепт вкуснейшего итальянского хлеб, который готовить очень просто.

Как приготовить итальянский хлеб фокачча - рецепт

Вам понадобится:

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  • Мука (цельнозерновая или гречневая) - 400-450 грамм.
  • Вода - 240 миллилитров.
  • Сухие дрожжи - 1 столовая ложка.
  • Сливочное масло - 75 грамм.
  • Сахар - 2 столовые ложки.
  • Соль - 1 чайная ложка.

Для начинки:

  • Оливки - 50 грамм
  • Маслины - 50 грамм
  • Кукуруза - 100 грамм

Фокачча - это вкуснейший тонкий хлеб, который очень любят в Италии. Раньше этот хлеб был у каждой итальянской семьи, а сейчас его используют как закуску во многих странах мира. Такой рецепт фокаччи является очень полезным.

Итак, первым делом надо приготовить тесто. Смешиваем все наши жидкие ингредиенты, муку просеиваем

Как только все ингредиенты - муку, сахар, соль, воду и дрожжи смешали, месим тесто пока оно не будет приставать к рукам. Оставляем тесто отдохнуть часа на 2 в теплое место.

Как только наше тесто отдохнуло, мы тесту на фокаччу должны придать форму. Можно раскатать в квадрат или овал.

Как только мы придали форму из теста для нашего хлеба, начинаем работать с начинкой.

Нарезаем кружечками оливки и маслины, из кукурузы сливаем сок, и красивым узором, как вам нравиться выкладываем поверх теста начинку. Растопить сливочное масло и смазать наш хлеб.

Можно все посыпать итальянскими травами.

Разогреваем нашу духовку до 200 градусов и отправляем наш итальянский хлеб на 20 минут.

Как правильно хранить хлеб

Как говорят специалисты, хранить хлеб нужно в сухом месте и в бумажных пакетах.

А вот чтобы сделать хлеб мягким, можно в духовке при 60 градусах его разогреть.

viber
хлеб Руслан Сеничкин рецепты
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