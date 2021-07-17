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На пляжах Киева вывесят красные флаги: что это значит

17 июля 2021, 15:58
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Из-за длительной аномальной жары в водоемах "цветет" вода. Поэтому с сегодняшнего дня на столичных пляжах запрещено купаться.

В Киеве временно запретили купаться в водоемах / Фото Facebook

С субботы, 17 июля, на всех муниципальных пляжах Киева запрещено купаться. Там вывесят красные флаги.

Как сообщило в Facebook коммунальное предприятие Плесо, запрет на купание в столичных водоемах устанавливается с профилактической целью. Так, из-за длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества.

В результате происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.

Читайте также"Туристический сезон накрылся": в Ялте в море смыло мусор с незаконных свалок, купаться запрещеноЧтобы предотвратить распространение среди населения инфекционных болезней, официальным пляжам столицы присвоен временный статус "Не купаться". Когда этот статус будет отменен, обещают сообщить отдельно.

При этом отдыхать на берегу разрешено - пляжи остаются открытыми для посещения.

Отметим, в Киеве действуют 14 коммунальных пляжей:

  • пляж "Пуща-Водица" в Оболонском районе;
  • пляж "Вербное", Оболонский район;
  • пляж "Водоворот", Деснянский район;
  • пляж "Троещина";
  • пляж "Радуга", Воскресенка;
  • пляж "Центральный" на Трухановом острове;
  • пляж "Радуга", Днепровский район;
  • пляж "Молодежный", Гидропарк;
  • пляж "Венеция", Гидропарк;
  • пляж "Детский", Гидропарк;
  • пляж "Предместная-Слободка", Гидропарк;
  • пляж "Золотой", Гидропарк;
  • пляж "Тельбин", Березняки;
  • пляж "Галерная", Корчеватое.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину покинет адская жара. По ее прогнозу, 18 июля высокая температура воздуха продержится еще на большей части Украины. Столбики термометров зафиксируют рекордные +30...+35 градусов. В то же время на Западе ожидается некий спад температуры - до +28...+32 градусов.

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