На Полтавщине агрессивный пес искусал лицо шестилетнему мальчику / Oleh Herii / flickr.com

В Полтавской области от зубов агрессивного пса пострадал ребенок. Собака напала на улице на шестилетнего мальчика. Как сообщают в Главке Нацполиции по региону, в региональную детскую больницу доставили ребенка с множественными рваными ранами на лице.

Полицейские выяснили, что на мальчика напал пес (в родословной которой много пород, но сильнее всего отмечена уссурийская овчарка.

Хозяин собаки — 35-летний житель Кременчуга — получил протокол по части 2 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В этой статье говорится о нарушение правил содержания собак, повлекшие причинение вреда здоровью людей.Читайте такжеЧто делать, если укусила собака: 6 советов от МОЗ

Напомним, ранее пятилетнего мальчика в Черкасской области в селе Новоселица покусала бойцовская собака. Как сообщают местные СМИ, собака набросилась на ребенка и сломала ему плечевую кость.

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Разъяренную собаку сумела оттянуть от мальчика только его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.

Мальчика из Катеринопольской больницы перевели в Черкассы. Он потерял много крови, но его состояние удалось стабилизировать.