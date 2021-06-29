В метро Киева мужчина вез бойцовскую собаку без намордника

Стафф в метро сидел рядом с хозяином и вел себя очень спокойно/ скриншот

На выходных в столичном метро заметили пассажира с собакой бойцовской породы. Американский стаффордширский терьер сидел на сидении рядом с хозяином, вел себя очень спокойно. На нем не было ни намордника, ни поводка.

Видео опубликовал Telegram-канал Киев без цензуры. На кадрах видно, как пес сидит с хозяином, а рядом - другие пассажиры. Один из мужчин сделал владельцу собаки замечание. После этого владелец стаффа встал с места, подошел к мужчине и начал с ним о чем-то говорить. Собака осталась сидеть рядом с другими пассажирами.

Справка. Согласно "Правилам пользования метрополитеном" в Киеве разрешается провозить небольших собак и кошек, а также собак-поводырей на поводках при наличии специального сертификата. Небольших собак и кошек можно перевозить только в контейнерах или клетках.

К слову, недавно украинский журналист Вахтанг Кипиани предложил в Facebook основать движение за то, чтобы в метрополитене было разрешено перевозить собак. По его словам, сначала можно было бы разрешить провозить в подземке представителей неагрессивных пород в определенные временные промежутки, а не в часы пик.

Реклама

Как отреагировали украинцы:

"Как владелец собаки я понимаю, что проблема комплексная, в том числе из-за неадекватных владельцев. Куча му*ил не убирают за своими собаками, куча не способна их воспитать, а намордник или поводок надевать не хочет. Многие покупают бойцовских, чтобы самоутвердиться. Многие не воспитывают и терпимо относятся к агрессии своих кусачих "чихов", мол, оно же маленькое. Надо стимулировать правильное содержание, прежде чем начинать пускать в метро".

"В Лондоне в метро была приятно удивлена количеством людей с собаками разных пород- собаки и люди )) вели себя спокойно и доброжелательно!"

"Есть выход - вагон с пометкой, что здесь можно провозить любимца! Аллергики выберут все остальные вагоны. В каждом составе только один вагон, это не трудно! Разместить на нем рекламу Royal Canin или Optimeal. За эти деньги и приобрести такой вагон!"

Как сообщал Главред, в Киеве пьяный мужчина с десятого этажа выбросил собаку. Неадекватного живодера сначала забрали в полицию, но потом отпустили.

В ветеринарной клинике сообщили, что собака умерла от падения с высоты, но для более детального диагноза тело отправили на вскрытие.