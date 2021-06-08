В Киеве пьяный живодер с 10 этажа выбросил собаку

В Киеве мужчина выбросил свою собаку с 10-го этажа/ Фото pixaby

В Киеве пьяный мужчина с десятого этажа выбросил собаку. Неадекватного живодера сначала забрали в полицию, но потом отпустили.

Визг несчастного животного услышали соседи и студенты из общежития напротив. Пока на место ехали копы, пса повезли в ветклинику, но по дороге собака умерла, передает ТСН.

Жена живодера говорит, что животное выпало из окна случайно. Однако ни соседи, ни консьержи не верят, что это был несчастный случай.

В ветеринарной клинике сообщили, что собака умерла от падения с высоты, но для более детального диагноза тело отправили на вскрытие.

Между тем владельца животного из участка отпустили. Оснований задерживать не было, так как на момент допроса пес еще был жив. Теперь квалификацию производства изменили. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 УК — жестокое обращение с животными.

Экспертизу тела погибшего животного должны сделать в Киеве. Она и установит точную причину смерти. Если вину его владельца докажут — мужчину могут приговорить к восьми годам тюрьмы.

Подобные истории с жестокими издевательствами и убийствами животных в Украине далеко не редкость. Как сообщал Главред, в феврале жительница Одессы жестоко расправилась со своим котом, сбросив его с десятого этажа за то, что он поцарапал ей руку. После этого она спустилась на улицу, добила животное ножом и выбросила в мусорный бак.

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Как известно, в июне 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №5119-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Законом за жестокое обращение с животными введена уголовная ответственность, злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

Позднее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказывал, как в Украине можно добиться наказания живодеров.