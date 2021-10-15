На Полтавщине во время празднования Дня села едва не скончался подросток: его спасли копы

Парень отравился алкоголем / Depositphotos

В Полтавской области в селе Водяная Балка едва не произошла трагедия. Во время празднования дня села у 15-летнего подростка остановился пульс. Парень отравился алкоголем и остался в живых только благодаря правоохранителям.

Как сообщили в Нацполиции Полтавской области, это случилось 14 октября в 22:00. Копы, получив сообщение о распивании алкогольных напитков несовершеннолетними оперативно прибыли в дом и обнаружили там 15-летнего парня, который был без сознания и не дышал.

Полицейские принялись за реанимационные мероприятия и, к счастью, им удалось спасти подростка.

Парень попал в больницу, а тем временем проводится досудебное расследование.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

Также ранее во Львове полиция задержала банду похитителей, которые требовали за девушку огромный выкуп. Трое мужчин похитили девушку с целью заполучить 2 млн евро.