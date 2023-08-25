На Ровенщине погибли в воде двое мальчиков: к гибели может быть причастна мать

В Ровенской области погибли двое мальчиков - братья, возраста 6 и 7 лет. Как говорят местные жители, к их гибели может быть причастна мать.

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Спасти мальчиков пытался их родной отец, но потерпел неудачу, говорят местные / коллаж Главред, фото "Суспильне"

На Ровенщине полиция задержала женщину ‒ мать двух сыновей (6 и 7 лет от роду), которых нашли накануне без признаков жизни в местном водоеме. Об этом сообщает портал "Суспильне".

Местные жители сразу сказали журналистам, что именно мать может быть причастна к смерти сыновей.

"Говорю: Вита, что ты наделала? А она говорит: "Оксана, если ты хочешь знать правду, то я тебе скажу так – сначала я их убила. А потом утопила", – говорит местная жительница Оксана Федина.

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Причем, как говорит местный староста Сергей Бойко, спасти мальчиков пытался их родной отец, но потерпел неудачу.

"Мы приехали, так уже Николай, папа, достал и оказывал первую медицинскую помощь. А она сидела, улыбалась. Видно, что "поехала крыша". Мы его просили: скажи где второй? Она не говорила сначала. Потом нам сказала, что она бросила его дальше. Мы где-то полтора часа откачивали данного ребенка, но не спасли, к сожалению. Где-то через два часа Олег, знакомый мой, нырнул и достал тело второго ребенка", – сказал Бойко.

Другая местная жительница, Светлана Гузоватая, говорит, что второго ребенка бездыханным нашли в камышах.

Как пишут журналисты, оба мальчика, и младший Михаил, и старший Даниил буквально через пару недель должны были идти в первый класс в местную школу. В ней же до декабря прошлого года их мать работала учительницей английского языка.

Директор школы Василий Савчук заявил, что в минувшем году, после шести лет декрета, она вернулась к работе, однако по-прежнему часто оформляла себе больничные листы.

"Медицинская книжка была заверена. Была печать "допущена к работе". Все! Без медкнижки мы бы не могли ее допустить к труду. Я не врач и не знаю. Но когда мы с ней потом общались, она сказала, что не может работать, что у нее нет силы со всем этим не справляется и написала заявление на увольнение по собственному желанию", – отметил директор школы.

Детей уже похоронили. По информации журналистов, мать задержана правоохранителями. Они открыли уголовное производство по пунктам 1,2 части 2 статьи 115 УК Украины.

Оползень в Грузии

Масштабный оползень сошел 3 августа в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача. В результате этого повреждены линии электропередач, разрушены дороги, мосты.

Позднее стало известно о том, что оползень унес жизнь украинки. Ею оказалась Алина Поликовская, которая ранее работала на одном из украинских телеканалов. Тело Алины нашли первой. Но спасатели долго не могли найти тела ее мужа и детей.

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