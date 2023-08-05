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Тела мужа и трех детей не нашли: в Грузии оползень унес жизнь украинки

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2023, 16:22 обновлено 5 августа, 16:43
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В результате оползня погибла украинка Алина Поликовская, которая ранее работала на одном из украинских телеканалов.
Алина Поликовская
В Грузии в результате оползня погибла украинка с мужем и тремя детьми / Коллаж: Главред, фото: facebook/Alina Polikovska

В Грузии произошел сильнейший оползень. Он унес жизнь украинки. Это подтвердило Министерство иностранных дел Украины, сообщает hromadske.

Позже стало известно, что погибшей украинской оказалась Алина Поликовская, которая ранее работала на одном из украинских телеканалов. Об этом сообщила ее коллега Ольга Артюшенко.

"Алина была доброй, умной, красивой – неудивительно, что это понял Заза и увез ее к себе в Нидерланды. Они имели большую замечательную семью в Утрехте", - написала Ольга.

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Hromadske сообщает, что тело Алины уже нашли. Однако спасатели до сих пор занимаются поисками тел ее мужа и детей.

Алина Поликовская 2 дня назад оставила свой последний пост на странице в Facebook. Она вспомнила своих родных и написала, что никакой курорт не сможет заменить детские каникулы у бабушки в родном Нежине Черниговской области.

Оползень в Грузии

Масштабный оползень сошел 3 августа в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача. В результате этого повреждены линии электропередач, разрушены дороги, мосты. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

Уже известно о 13 погибших, еще 20 человек до сих пор не удалось найти.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое соболезнование грузинскому народу.

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