На рождественские праздники в Украине ужесточают карантин

В Украине снова ужесточают карантин / pixabay

Украинское правительство на время новогодне-рождественских праздников ужесточает карантинные ограничения.

Дополнительные меры предосторожности будут приняты из-за Омикрона, который в субботу, 18 декабря, обнаружили в стране.

Как в сети сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, Украине придется пережить еще одну волну эпидемии COVID-19.

При этом, по его словам, неизвестно, насколько мощной и длительной она будет. Это, по утверждению Радуцкого, будет зависеть от самих украинцев. В частности, от результатов вакцинальной кампании.

Нардеп также подчеркнул, что важно, чтобы праздники не спровоцировали увеличение количества больных.

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"о всей стране начинаются новогодние и рождественские массовые мероприятия с большим скоплением людей: открывают ярмарки, парки аттракционов, катки. Минздрав ужесточает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий, и, я считаю, действует абсолютно правильно", – сообщил председатель комитета.

Новые карантинные требования на время праздников

Территория массового мероприятия должна быть огражденной, на входе установлен пункт контроля, где у посетителей будут проверять наличие сертификата вакцинации, отрицательного результата тестирования или справки о выздоровлении.

В регионах красной зоны нужно иметь сертификат о проведении двух прививок, в желтой – по меньшей мере одной.

Для уменьшения очередей на входе Минздрав рекомендует нанести разметку на расстоянии полутора метров от одного места к другому. Посетителям нужно будет подождать на входе, но внутри площадки для празднования будет безопасно.Остаются в силе и требования предыдущего года: все посетители и персонал компании, которая проводит мероприятие, должны быть в масках, которые плотно прилегают к лицу, закрывая нос и рот.

Напомним, в субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде, рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Также ранее Министерство здравоохранения Украины создало приказом, которым расширило перечень организаций с обязательной вакцинацией сотрудников против COVID-19.

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