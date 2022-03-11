На Сумщине оккупанты выгнали на мороз селян и совершенно загадили их дом

В селе Колесниково (Сумская область) солдаты из российской оккупантской армии устроили новое бесчинство. Об этом сообщает корреспондентка канала "Украина24".

Как сообщается, солдаты армии агрессора выгнали во двор целую семью и поселились в их частном доме. Через несколько суток оккупанты ушли и оставили после себя разоренное помещение. Оно оказалось все загажено мусором ‒ в том числе многочисленная упаковки от сухого пайка, который выдают захватчикам.

Читайте такжеАтака на Ивано-Франковск с воздуха: оккупанты ударили по городу ракетами

Напомним, ранее в Мелитополе группа оккупантов похитила мера города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

"Только, что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг", – сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.