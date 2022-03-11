Оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова

Мэр Мелитополя / ria-m.tv

В Мелитополе группа оккупантов похитила мера города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

Об этом сообщил в своем Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

"Только, что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг", – сообщил советник главы МВД.

Отметим, в Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости.

Людям раздали список российских telegram-каналов, которые, по их мнению, нужно читать. Однако украинская власть неоднократно призывала людей во всех уголках страны не верить оккупантам.

Читайте также: