В Мелитополе оккупанты обстреляли больницу / 0629.com.ua

В Мелитополе сегодня продолжаются жестокие бои.

В ходе одного из них российские оккупанты расстреляли больницу. Момент попадания снаряда в отделение онкологии попал на видео.

Ранее глава здравоохранения Украины Виктор Ляшко уже сообщил, что войска РФ обстреливают больницы и бригады скорой помощи. Это происходит в разных уголках Украины. В частности, противник обстрелял бригады экстренной медпомощи в Запорожской области и на севере Киевской области.

Из-за этого раненые граждане остаются без помощи врачей, пожаловался Ляшко.

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