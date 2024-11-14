На Закарпатье возвели здание на части еврейского кладбища без разрешительных документов

В поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области на территории еврейского кладбища был построен корпус развлекательно-развлекательного центра "Панорама" без наличия каких-либо разрешительных документов на строительство, а также при отсутствии права собственности на земельный участок кладбища со стороны застройщика.
Об этом сообщил официальный канал Объединенной еврейской общины Украины - крупнейшей всеукраинской еврейской организации в Telegram.
Отмечается, что при этом земля для еврейского кладбища площадью 0,15 га в урочище "ЧЕТАТЕ" была отведена заседанием исполкома Солотвинского поселкового совета от 17 января 1968 года (ДАЗО Р-2539, оп.1, спр.208, л.2,3,4,5,6).
Объединенная еврейская община Украины направляет соответствующие обращения и акцентирует внимание соответствующих государственных и правоохранительных органов о сложившейся ситуации.
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