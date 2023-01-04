На Запорожье мощный прилет превратил комендатуру РФ в руины: оккупанты считают потери

В захваченной российскими оккупантами Васильевке Запорожской области нанесен ракетный удар по военной комендатуре РФ.
Об этом сообщают назначенные оккупантами "власти" региона. При этом речь идет о погибших и раненых россиянах.
Отмечается, что было не менее четырех прилетов по зданию военной комендатуры РФ в Васильевке.
В Сети также опубликовали кадры последствий прилетов. На видео можно увидеть, что здание военной комендатуры РФ в Васильевке сильно разрушено.
Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.
По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".
По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.
Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.
Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.
"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.
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