На Запорожье русский теперь не региональный язык

Русский язык перестал быть региональным на Запорожье / glavcom.ua

В Запорожском областном совете сообщили, что на Запорожье русский язык официально лишили статуса регионального.

В Запорожской области русский потерял статус регионального по решению суда, говорится на сайте облсовета.

В сообщении отмечается, что русский решил лишить статуса регионального языка Запорожский окружной административный суд.

Суд 24 марта решил, что решение о предоставлении русскому статуса регионального является противоправным.

"...решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционную жалобу… было подано, то есть с 23.04.2021", – поделились в облсовете.

Решение суда на своей странице в Facebook прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области…", – написал он.

Почему в Украине русский признавали региональным, и что изменилось

В августе 2012 года власти Запорожской области приняли решение о мероприятиях, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, опираясь на закон О принципах государственной языковой политики. Этим решение русский язык получил статус регионального.

Закон позволял использовать русский в официальном делопроизводстве в областях, в которых не менее 10% населения пользовалось этим языком.

Русский язык был признан региональным в ряде регионов Украины, однако ситуация изменилась после начала агрессии РФ против нашей страны в 2014 году.

В конце февраля 2014-го Верховная Рада приняла проект закона, которым признала закон О принципах государственной языковой политики таким, который утратил силу.

Местные власти начали отказываться от использования русского языка.