УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Запорожье русский теперь не региональный язык

6 апреля 2021, 12:45

В Запорожской области суд принял важное решение насчет русского языка.

На Запорожье русский перестал быть региональным
Русский язык перестал быть региональным на Запорожье / glavcom.ua

В Запорожском областном совете сообщили, что на Запорожье русский язык официально лишили статуса регионального.

В Запорожской области русский потерял статус регионального по решению суда, говорится на сайте облсовета.

В сообщении отмечается, что русский решил лишить статуса регионального языка Запорожский окружной административный суд.

Суд 24 марта решил, что решение о предоставлении русскому статуса регионального является противоправным.

"...решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционную жалобу… было подано, то есть с 23.04.2021", – поделились в облсовете.

Решение суда на своей странице в Facebook прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области…", – написал он.

Почему в Украине русский признавали региональным, и что изменилось

В августе 2012 года власти Запорожской области приняли решение о мероприятиях, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, опираясь на закон О принципах государственной языковой политики. Этим решение русский язык получил статус регионального.

Закон позволял использовать русский в официальном делопроизводстве в областях, в которых не менее 10% населения пользовалось этим языком.

Русский язык был признан региональным в ряде регионов Украины, однако ситуация изменилась после начала агрессии РФ против нашей страны в 2014 году.

В конце февраля 2014-го Верховная Рада приняла проект закона, которым признала закон О принципах государственной языковой политики таким, который утратил силу.

Местные власти начали отказываться от использования русского языка.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

  • В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
  • В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
новости Запорожья русский язык Тарас Креминь
Сейчас вы просматриваете новость «На Запорожье русский теперь не региональный язык». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Рак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на костиРак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на кости Зеленский обратился к Путину и озвучил предложениеЗеленский обратился к Путину и озвучил предложение Даст ли Путин Навальному умереть в тюрьмеДаст ли Путин Навальному умереть в тюрьме Шесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкуснойШесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкусной

Последние новости

10:56
Зеленский отреагировал на отвод войск России от границы Украины
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
Реклама
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
Реклама
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
Реклама
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять