На Запорожье русский теперь не региональный язык

В Запорожской области суд принял важное решение насчет русского языка.
В Запорожском областном совете сообщили, что на Запорожье русский язык официально лишили статуса регионального.
В Запорожской области русский потерял статус регионального по решению суда, говорится на сайте облсовета.
В сообщении отмечается, что русский решил лишить статуса регионального языка Запорожский окружной административный суд.
Суд 24 марта решил, что решение о предоставлении русскому статуса регионального является противоправным.
"...решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционную жалобу… было подано, то есть с 23.04.2021", – поделились в облсовете.
Решение суда на своей странице в Facebook прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области…", – написал он.
Почему в Украине русский признавали региональным, и что изменилось
В августе 2012 года власти Запорожской области приняли решение о мероприятиях, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, опираясь на закон О принципах государственной языковой политики. Этим решение русский язык получил статус регионального.
Закон позволял использовать русский в официальном делопроизводстве в областях, в которых не менее 10% населения пользовалось этим языком.
Русский язык был признан региональным в ряде регионов Украины, однако ситуация изменилась после начала агрессии РФ против нашей страны в 2014 году.
В конце февраля 2014-го Верховная Рада приняла проект закона, которым признала закон О принципах государственной языковой политики таким, который утратил силу.
Местные власти начали отказываться от использования русского языка.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".