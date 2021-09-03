"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем

Украинская нация смотрит на мир с высшей точки духовного развития, чем та, на которой стоит мир, считает Лариса Ницой / УНИАН

Украинская нация – очень древняя, поэтому смотрит на мир с точки зрения высокого духовного развития. Однако в нынешних условиях нужно "опускаться до других стран и обществ", "надо становиться экономически сильными, качать права и наезжать". Такое мнение во время чата на Главреде озвучила писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой.

Она объяснила, что психика человека развивается постепенно, такой же процесс развития и у общества.

"В два года все дети переживают этап, когда они все тянут к себе, кричат "мое" и своим не собираются делиться. В этот период у ребенка формируется отношение к частной собственности. В три-четыре года ребенок начинает понимать, где "мое", а где - "чужое", а уже следующий этап – "хочу делиться своим с тобой". Общества развиваются примерно по той же схеме", - сказала она.

"Общества других стран находятся на стадии "мое" и "все для меня". Украинцы же уже давно прошли этот этап, потому что являются очень древней нацией и пребывают на более высоком уровне духовного развития", - отметила Ницой.

По ее словам, украинская нация, хотя и является сейчас "бедной, униженной, намеренно экономически заваленной", все равно смотрит на мир с высшей точки духовного развития, чем та, на которой стоит мир.

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"Для нас очевидно, что все страны должны процветать, что мы должны поддерживать всех в их желании жить хорошо. Мы, хотя самые бедные и несчастные, готовы всем помогать в их борьбе за независимость, за экономическое благополучие и думаем, что все так же готовы относиться к нам. Но нет, они не готовы – они сейчас на том уровне развития, когда заботятся только о себе", - объяснила общественный деятель.

При этом, когда все страны говорят "мое-мое" и "все для меня", они смотрят на Украину с более примитивной позиции, думают, что Украина не может отстоять свое мнение.

"Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить – по-волчьи выть. Надо становиться экономически сильными, качать права и наезжать. Да, нам это не нравится, но все остальные такие. Это их язык и стиль поведения и другой они не понимают", - считает Лариса Ницой.

Писательница добавила, что нельзя говорить, что нет ни одной страны, которая не понимала бы мировые процессы так же, как Украина.

"Я слишком обобщила. Мы дали "переселенцев" и начало другим нациям, поэтому, конечно, есть интеллектуалы и в других странах, и понимание процессов, и ученые. Просто нужно оставить разговоры о "братских народах" и исходить из собственных интересов и стать интересными другим странам на примитивном экономическом уровне. Нам нужно нарабатывать связи на взаимовыгодных условиях", - резюмировала Ницой.

Как сообщал Главред, ранее Лариса Ницой ответила на вопрос, являются ли украинцы и белорусы братскими народами.