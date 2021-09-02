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Братья или соседи: Ницой ответила, кто для украинцев белорусы

2 сентября 2021, 02:32
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Если говорить о "братских народах", то для Украины вся Европа братская, потому что с нашей территории происходило расселение народов.

Ницой
Лариса Ницой / УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с писательницей, педагогом, общественным деятелем Ларисой Ницой. Во время общения с читателями она ответила на вопрос, являются ли украинцы и белорусы братскими народами.

Ницой привела в пример свой опыт во время визита в Литву, Латвию и Эстонию несколько лет назад.

"Мы привыкли называть народы Литвы, Латвии и Эстонии прибалтами. Но слово "прибалты" – это тоже термин московитов, как и название Киевская Русь, как будто еще есть какая-то Русь. Прибалтами никто в мире их не называл, но московиты начали. И я тоже их так называла, когда приехала туда. Но они сразу отметили, что они – не прибалты, а народы стран Балтии. Я попыталась сказать, что они – "три братских народа", но и тут мне возразили, потому что они считают себя просто соседями", - рассказала Ницой.

По ее словам, украинский и белорусский народы – тоже соседи.

"По одним вопросам у нас есть взаимопонимание, по другим - мы спорим. Мы должны четко видеть границы и не переступать их. Если соседи просят поддержки, нужно поддерживать их, если просят помощи – помогать, если просят не вмешиваться – значит, не вмешиваться и не лезть со своей помощью", - считает Ницой.

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При этом она добавила, что задача гуманитарной политики страны – воспитать уважение к себе, вернуть себе свою историю и память.

"Ведь нам специально стирали память. Поэтому, если говорить о "братских народах", то нам вся Европа братская, потому что с нашей территории происходило расселение народов", - резюмировала писательница.

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Как сообщал Главред, ранее Лариса Ницой заявила, что для того, чтобы ментально вернуть жителей территорий Донбасса, которые уже восьмой год живут в условиях российской оккупации, уйдет очень много времени. Раскол углубился, потому что оккупанты проводят там агрессивную антиукраинскую политику. При этом Украина не проводит агрессивную политику против тех людей, которые живут в "ЛНР" и "ДНР".

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