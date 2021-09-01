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Между Украиной и оккупированным Донбассом образовалась пропасть: Ницой озвучила важную проблему

1 сентября 2021, 03:10
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Панацея только одна – становиться сильными, проводить гуманитарную политику, которая будет формировать украинскую идентичность, уверена Лариса Ницой.

Ницой
Лариса Ницой высказалась о пропасти между материковой Украиной и оккупированным Донбассом / УНИАН

Для того, чтобы ментально вернуть жителей территорий Донбасса, которые уже восьмой год живут в условиях российской оккупации, уйдет очень много времени. Раскол углубился, потому что оккупанты проводят там агрессивную антиукраинскую политику. Такое мнение во время чата на Главреде озвучила писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой.

По ее словам, Украина не проводит агрессивную политику против тех людей, которые живут в "ЛНР" и "ДНР".

"У нас нет в школах воспитания против них, а в их школах – есть", - отметила она.

Ницой добавила, что есть огромная проблема с оккупированными территориями, так как Москва перетряхивает сознание этих людей – "она проводит "перепрошивку" их сознания".

"И вот представьте, что будет, когда вольются в Украину, где до сих пор говорят не об обязанности говорить на украинском, а о любви к языку, призывают не грубить врагам, а только гладить их, люди с территорий, где идет полномасштабная агрессивная и зубастая политика против Украины", - отметила общественный деятель.

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Лариса Ницой считает, что панацея только такая – становиться сильными, проводить сильную гуманитарную политику, которая будет формировать украинскую идентичность.

"Мы должны осознавать, что мы, украинцы – отдельная нация, у нас вот такая история, вот такие вот герои, вот такое стремление, и наш борщ, и земли наши, культура наша такая", - резюмировала писательница.

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Как сообщал Главред, ранее Лариса Ницой назвала главный признак, как отличить украинцев от русских.

Кроме того, Ницой заявила, что статья президента России об Украине - это очередной "фас" Путина для своих, а для нашей страны – сигнал о том, что "Московия нас никуда не отпустит и дальше будет бороться за свое присутствие в Украине".

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