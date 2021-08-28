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Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак

28 августа 2021, 03:23
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Писательница Лариса Ницой прокомментировала статью Путина об Украине и объяснила, почему президенту РФ пришлось ее написать на украинском языке.

Ницой
Лариса Ницой / УНИАН

Статья президента России Владимира Путина об Украине, опубликованная в июле, стала реакцией на статьи языкового закона, которые вступили в силу 16 числа. Хозяин Кремля уверен, что подобные опусы что-то изменят в мировоззрении украинцев. Кроме того, в статье Путина "проявилась реакция россиян, их бешенство и бессилие, их истерика".

Такое мнение во время чата на Главреде озвучила писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой.

По ее словам, подобные статьи действительно способствуют переменам, но не таким, каких хотелось бы Кремлю.

"В Украине подобные вещи работают так: как только Путин заявляет, что украинцы и русские – "один народ", часть украинцев упирает руки в бока и заявляет, что это не так, и демонстративно начинает разговаривать на украинском языке", - отметила она.

Читайте такжеВступили в силу новые нормы языкового закона: что изменилосьНицой добавила, что отличить украинцев можно по одному признаку, и это – язык.

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"Казалось бы, такая же голова, такие же две руки, такие же две ноги, так же сижу на стуле, как они... А отличить нас можно лишь по одному – по языку. Едва я заговорю и заговорит московит, сразу становится видно, кто есть кто. Вот и украинцы, которые переходят на украинский язык, таким образом подчеркивают, что мы – не один народ с русскими. Именно поэтому Путин, бедняжка, был вынужден написать статью на украинском языке", - резюмировала писательница.

Как сообщал Главред, ранее Лариса Ницой заявила, что статья президента России об Украине - это очередной "фас" Путина для своих, а для нашей страны – сигнал о том, что "Московия нас никуда не отпустит и дальше будет бороться за свое присутствие в Украине".

Статья Путина об Украине - о чем ранее писал Главред:

13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.

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украинский язык Владимир Путин Лариса Ницой РИА Новости Украина новости Украины
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